Объем операций Государственного экспортно-кредитного агентства Италии (SACE) в Азербайджане составляет около €90 млн, и агентство готово вместе с азербайджанскими партнерами финансировать новые проекты в стране.

Как сообщает Report, об этом на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку заявила Кристиана Портале, руководитель SACE по работе с Европой, странами СНГ и Украиной.

По словам Портале, Азербайджан - стратегический партнер Италии, а сотрудничество в энергетике остается одной из основ двусторонних отношений. Перспективы расширения партнерства она видит в возобновляемой энергетике, инфраструктуре, логистике, металлургии, высокотехнологичной промышленности, а также в сфере новых технологий и критически важных видов сырья. В этих областях итальянские компании могут предложить проектные решения, технологии, промышленное оборудование и опыт своих отраслевых специалистов.

SACE уже поддерживает итальянских экспортеров в Азербайджане, в том числе в рамках проекта Трансадриатического газопровода (TAP). Еще один инструмент поддержки - подтверждение документарных аккредитивов.

В июне прошлого года SACE и Фонд развития бизнеса Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве. Его цель - определить, как можно финансировать итальянских поставщиков, участвующих в стратегических промышленных и инфраструктурных проектах в Азербайджане.

"Эта операционная модель предполагает отталкиваться непосредственно от инвестиционных планов страны, определять ее потребности в закупках и привлекать итальянские компании, обладающие необходимыми компетенциями", - пояснила Портале.

Сейчас, по ее словам, изучаются возможные проекты в сфере энергетического перехода, металлургии, нефтехимии, инфраструктуры и промышленного оборудования. Портале отметила, что опыт Италии в этих отраслях получил международное признание и открывает возможности для сотрудничества с Азербайджаном.

Чтобы перейти к реализации проектов, партнерам, по мнению Портале, важно уже на начальном этапе обмениваться информацией об инвестиционных программах, определять, какой вклад могут внести итальянские компании, и разрабатывать устойчивые схемы финансирования, которые можно применить на практике.

SACE готова помочь наладить взаимодействие между участниками планируемых в Азербайджане проектов, итальянскими производителями и финансовыми институтами.

"Именно с этой целью мы также находимся здесь сегодня", - заключила Портале.