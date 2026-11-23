В Баку пройдет II межпарламентский форум Азербайджана и Узбекистана
Милли Меджлис
- 23 ноября, 2026
- 11:31
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25-26 ноября в Милли Меджлисе состоится II межпарламентский форум "Азербайджан - Узбекистан".
Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, участники форума обменяются мнениями на тему "Парламентское измерение азербайджано-узбекских отношений вечной дружбы и союзничества: направления сотрудничества и перспективы на будущее".
В рамках мероприятия предусмотрено подписание Плана практических мероприятий ("Дорожной карты") на 2027-2028 годы по развитию межпарламентского сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджана и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана.
Кроме того, в рамках форума состоится первое заседание комиссии по межпарламентскому сотрудничеству.
İkinci Azərbaycan-Özbəkistan Parlamentlərarası Forumu keçiriləcək
Baku to host 2nd Azerbaijan-Uzbekistan Interparliamentary Forum
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