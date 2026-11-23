25-26 ноября в Милли Меджлисе состоится II межпарламентский форум "Азербайджан - Узбекистан".

Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, участники форума обменяются мнениями на тему "Парламентское измерение азербайджано-узбекских отношений вечной дружбы и союзничества: направления сотрудничества и перспективы на будущее".

В рамках мероприятия предусмотрено подписание Плана практических мероприятий ("Дорожной карты") на 2027-2028 годы по развитию межпарламентского сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджана и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана.

Кроме того, в рамках форума состоится первое заседание комиссии по межпарламентскому сотрудничеству.