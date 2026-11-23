Азербайджанская компания впервые экспортировала на китайский рынок 21 тонну очищенного фундука.

Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), экспорт осуществлен в рамках протокола о карантинных и санитарных требованиях к фундуку и миндалю, подписанного между АПБА и Главным таможенным управлением Китая.

Первая партия соответствует фитосанитарным требованиям и требованиям пищевой безопасности китайской стороны и обеспечена необходимыми сертификатами.

"Выход азербайджанского фундука на китайский рынок открывает новые экспортные возможности для местных производителей", - отметили в Агентстве.