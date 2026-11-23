Азербайджан впервые экспортировал очищенный фундук в Китай
Бизнес
- 23 ноября, 2026
- 11:37
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Азербайджанская компания впервые экспортировала на китайский рынок 21 тонну очищенного фундука.
Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), экспорт осуществлен в рамках протокола о карантинных и санитарных требованиях к фундуку и миндалю, подписанного между АПБА и Главным таможенным управлением Китая.
Первая партия соответствует фитосанитарным требованиям и требованиям пищевой безопасности китайской стороны и обеспечена необходимыми сертификатами.
"Выход азербайджанского фундука на китайский рынок открывает новые экспортные возможности для местных производителей", - отметили в Агентстве.
Азербайджан впервые экспортировал очищенный фундук в Китай
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