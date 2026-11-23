Азербайджанский инвестиционный холдинг (AIH) обсудил с итальянскими партнерами, как финансировать совместные промышленные проекты и наладить в Азербайджане выпуск энергетического и промышленного оборудования.

Как сообщает Report, об этом на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку заявил заместитель главного исполнительного директора холдинга Даянат Садуллаев.

С одним из крупнейших государственных инвесторов Италии - Cassa Depositi e Prestiti - холдинг обсудил возможности отбора и финансирования совместных проектов в промышленном секторе Азербайджана. Переговоры с Webuild Italia, одной из ведущих промышленных компаний Италии, касались локализации в Азербайджане производства энергетического и промышленного оборудования.

С компанией Mina S.p.A., которая выпускает оборудование для холодной и горячей прокатки, AIH обсудил возможность ремонта действующего оборудования для производства алюминия и холодной прокатки, а также установки новой линии холодной прокатки.

"Наш приоритет - использовать итальянские технологии и производственный опыт для развития в Азербайджане выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью", - отметил Садуллаев.

По его словам, эти инициативы помогут удовлетворить потребности внутреннего рынка и расширить возможности выхода на рынки Центральной Азии и других регионов. В перспективе переговоры могут привести к реализации конкретных инвестиционных проектов, созданию совместных производственных предприятий и формированию долгосрочного взаимовыгодного партнерства.

"AIH заинтересован в расширении сотрудничества с итальянскими компаниями и институциональными инвесторами. Мы считаем особенно важным изучить возможности для совместных инвестиций в промышленность, энергетику, логистику, технологии и другие перспективные отрасли", - сказал Садуллаев.