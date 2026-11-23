Руководитель отдела интернационализации Союза торгово-промышленных палат Италии (Unioncamere) Пьетро Инфанте предложил вывести азербайджано-итальянские отношения на новый уровень, выйдя за рамки традиционной модели торговых отношений.

Как сообщает Report⁠, об этом Инфанте заявил на Итало-азербайджанском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, необходимо сосредоточиться на создании совместных предприятий, развитии промышленных партнерств и заключении соглашений о передаче технологий.

"Это позволит сформировать более устойчивые цепочки создания добавленной стоимости в наших странах", - отметил он.

Глава отдела подчеркнул, что особое внимание следует уделить взаимодополняемости экономик двух стран в различных секторах, включая энергетические технологии, передовое производство, агропромышленный комплекс, переработку продуктов питания, инфраструктуру и логистику.

Пьетро Инфанте также отметил, что, по прогнозам, экспорт Италии в Азербайджан продолжит расти: в 2026 году его объем составит €490 млн, а в 2027 году превысит €500 млн, достигнув примерно €510 млн.

Он также отметил стратегическую роль Азербайджана как партнера для всего Кавказского региона и Центральной Азии.

Инфанте также сообщил, что в рамках форума будет заключено соглашение между Baku Steel Company и двумя итальянскими компаниями.

По его словам, активное участие системы торговых палат и Итало-азербайджанской торговой палаты Itazercom станет важным фактором расширения экономического взаимодействия между двумя странами.

"При координации Министерства иностранных дел Италии и участии всех представителей Sistema Italia мы готовы превратить сегодняшние контакты в прочные и долгосрочные промышленные партнерства", - заключил Инфанте.