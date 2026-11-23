В Берлине в результате пожара в больнице пострадали 15 человек
Другие страны
- 23 ноября, 2026
- 11:36
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В районе Лихтенберг в Берлине (Германия) в результате пожара в больнице пострадали 15 человек.
Как передает Report, об этом сообщает издание Spiegel.
Из них двое получили серьезные травмы, их госпитализировали.
Пожар вспыхнул вечером в палате пациента на первом этаже, затем распространился на другие части здания.
Пожарным удалось потушить огонь. Сейчас полиция расследует причину пожара.
Это был не единственный инцидент в данном районе за выходные. Также в Лихтенберге пожарным пришлось спасать двух человек, которые сначала считались пропавшими без вести после пожара в квартире многоэтажного дома. Обоим оказали медицинскую помощь на месте происшествия, госпитализации не потребовалась.
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