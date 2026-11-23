Азербайджан и Италия добились конкретных результатов сотрудничества в горнодобывающей отрасли.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов на азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, в сентябре этого года в Азербайджане была утверждена Государственная программа развития минеральной, металлургической и горнодобывающей отраслей на 2027–2030 годы. "AzerGold" участвует в реализации предусмотренных ею стратегических задач.

Ибрагимов отметил, что компания проводит геологоразведочные работы с применением современных технологий. В частности, запасы меди и цинка на полиметаллическом месторождении Филизчай обладают высоким инвестиционным потенциалом.

В Нахчыванской Автономной Республике создано совместное предприятие с компанией из ОАЭ для разведки медных залежей. На Дашкесанском месторождении железной руды "AzerGold" сотрудничает с итальянской компанией Danieli и финансовыми партнерами, в том числе с агентством SACE.

Глава компании подчеркнул, что Азербайджан заинтересован не только в привлечении инвестиций в разработку недр, но и в создании совместных производственных цепочек, включая переработку сырья и выпуск конечной продукции. Он пригласил итальянские компании к реализации новых проектов.