В Румынии школьный автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщают румынские медиа.

Среди пострадавших трое детей. Все пострадавшие госпитализированы.

ДТП произошло в коммуне Бэйкулешть уезда Арджеш. В салоне автобуса находились 12 детей и водитель.

На месте работают сотрудники экстренных служб, выясняется причина аварии.