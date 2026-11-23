В Румынии школьный автобус столкнулся с грузовиком, пострадали четверо
Другие страны
- 23 ноября, 2026
- 12:07
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В Румынии школьный автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали четыре человека.
Как передает Report, об этом сообщают румынские медиа.
Среди пострадавших трое детей. Все пострадавшие госпитализированы.
ДТП произошло в коммуне Бэйкулешть уезда Арджеш. В салоне автобуса находились 12 детей и водитель.
На месте работают сотрудники экстренных служб, выясняется причина аварии.
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