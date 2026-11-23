Одной из перспективных областей промышленного взаимодействия между Азербайджаном и Италией является горнорудная и металлургическая промышленность.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.

Он отметил, что цель в этой сфере - обеспечить более глубокую переработку первичного сырья, увеличить производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью:

"Богатый опыт Италии в области машиностроения и металлургии создает широкие возможности для реализации в Азербайджане совместных проектов по трансферу технологий, укреплению местного производства и выпуску высокомаржинальной продукции. В этой связи особое значение приобретает взаимодействие с Италией в сфере критического сырья".

Он напомнил, что в октябре в Риме была подписана совместная декларация о стратегическом сотрудничестве в данном направлении.

"Сегодня будет подписан аналогичный меморандум о взаимопонимании по взаимодействию с третьими странами. Документ предусматривает определение совместных проектов в регионах Кавказа, Центральной Азии и Африки, а также интеграцию сырья в промышленные цепочки поставок Италии и Европы с использованием региональных логистических возможностей Азербайджана, включая Средний коридор", - отметил Джаббаров.

Министр также добавил, что меморандум о взаимопонимании сыграет важную роль в принятии инвестиционных решений итальянскими партнерами и определении направлений совместной работы.