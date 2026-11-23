Cənubi Koreya kəşfiyyatının rəhbəri vəzifəsinə ilk dəfə qadın təyin olunub
Digər ölkələr
- 23 noyabr, 2026
- 12:29
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Cənubi Koreyanın keçmiş ədliyyə naziri Kanq Kum-sil Milli Kəşfiyyat Xidmətinin (NIS) rəhbəri vəzifəsinə təyin edilib.
"Report" "Yonhap agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə mətbuat konfransında prezident administrasiyasının rəhbəri Lim Kvanhyon bəyan edib.
O, 1961-ci ildə başqa ad altında yaradılmış NIS xidmətinə rəhbərlik edən ilk qadın olacaq.
69 yaşlı Kanq Kum-sil Seul Milli Universitetini hüquq təhsili alaraq bitirib və 1981-ci ildə vəkillik lisenziyası almaq üçün imtahan verib.
2003-cü ildə o, Ro Mu-hyonun administrasiyası dövründə ədliyyə naziri vəzifəsinə təyin edilib.
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