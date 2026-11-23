Qılıncoynatma üzrə gənclər arasında Azərbaycan birinciliyinə yekun vurulub
- 23 noyabr, 2026
- 12:36
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Azərbaycan Texniki Universitetinin İdman Sarayında keçirilən qılıncoynatma üzrə gənclər arasında ölkə birinciliyi başa çatıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının (AQF) mətbuat xidmətindən bildirilib.
Yarışda sablya və şpaqa növləri üzrə qızlar və oğlanlar arasında fərdi mübarizənin qalib və mükafatçıları müəyyənləşib.
Sablya
Qızlar
1. Leyla Əhmədova
2. Valentina Zeynalova
3. Cahan Sadıxova, Ayan Ağasıyeva
Oğlanlar
1. Abbas Hüseynov
2. Rəsul Əliyev
3. Timur Husnaddinov, İmran Qarayev
Şpaqa
Qızlar
1. Xədicə Həsənli
2. Mirnuray Abasova
3. Aynur Quliyeva, Nəzrin Mehdiyeva
Oğlanlar
1. Osman Məmmədov
2. Mirxətai Məmmədov
3. Oruc Misirzadə, Emin Səfərbəyov
Qeyd edək ki, Gənclər və İdman Nazirliyi ilə AQF-nin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən yarışın qalib və mükafatçıları diplom və medallarla təltif olunublar.