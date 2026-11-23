На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 16 по 22 ноября обнаружены и обезврежены 16 противотанковых, 46 противопехотных мин, а также 468 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report со ссылкой на еженедельный отчет Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), за этот период от мин очищено 469,8 гектаров территории.

Работы по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, пятью местными организациями и одной НПО.