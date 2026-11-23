ANAMA: На прошлой неделе от мин очищено 470 га территории
Происшествия
- 23 ноября, 2026
- 12:31
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На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 16 по 22 ноября обнаружены и обезврежены 16 противотанковых, 46 противопехотных мин, а также 468 неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает Report со ссылкой на еженедельный отчет Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), за этот период от мин очищено 469,8 гектаров территории.
Работы по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, пятью местными организациями и одной НПО.
Ötən həftə 470 hektar ərazi minalardan təmizlənib
62 mines, 468 unexploded ordnance neutralized in Azerbaijan's liberated territories November 16-22
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