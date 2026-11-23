Азербайджан и Италия подписали меморандум о взаимопонимании по совместному сотрудничеству с третьими странами в сфере критического сырья.

Как сообщает Report, документ был подписан на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.

Кроме того, в рамках форума состоялся обмен еще семью документами о сотрудничестве между государственными структурами и компаниями двух стран.

В частности, подписаны меморандумы между Министерством экономики Азербайджана и итальянской компанией Leonardo S.p.A. о сотрудничестве в области высокопроизводительных вычислительных систем и искусственного интеллекта, между итальянской Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. и Фондом развития бизнеса Азербайджана - о развитии делового и инвестиционного сотрудничества.

Также заключено соглашение между ЗАО Baku Steel Company, компаниями Dismas Trading S.r.l. и Edgar H. Greenham & Co. S.r.l. о содействии экспорту местной промышленной продукции, а между Ассоциацией производителей строительной продукции Азербайджана и FINCO - о расширении сотрудничества в строительной отрасли и производстве строительных материалов.

Еще один меморандум подписан между компаниями IVECO и Azteximport. Он направлен на укрепление сотрудничества в сфере общественного транспорта. Кроме того, SIMEST S.p.A. и Итало-азербайджанская торговая палата договорились о развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Помимо этого, компания Nort West Construction MMC и итальянская FALORNI TECH S.R.L. заключили контракт на модернизацию Гарадагского стекольного завода.

Также подписан меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана, Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана и Итальянским торговым агентством. Документ направлен на расширение торговых и инвестиционных связей, а также содействие реализации инвестиционных проектов.