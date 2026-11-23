Гурбан Гурбанов провел 900-й матч в качестве тренера
Футбол
- 23 ноября, 2026
- 12:37
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Гурбан Гурбанов провел 900-й матч в своей тренерской карьере.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу.
Юбилейным для главного тренера ФК "Карабах" стала встреча XII тура Премьер-лиги Азербайджана против ФК "Кяпаз".
Из 900 матчей Гурбанов провел 850 во главе "Карабаха", 38 - "Нефтчи" и 12 - сборной Азербайджана.
В этих матчах подопечные Гурбанова одержали 520 побед, 208 раз завершили встречу вничью и уступили в 172 случаях.
Гурбанов дебютировал в качестве главного тренера 6 августа 2006 года в "Нефтчи", а 9 августа 2008 года впервые вывел на поле "Карабах".
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