Импорт Азербайджана из Италии может достичь €560 млн.

Как сообщает Report, об этом заявил президент итальянского агентства ITA Agency Маттео Зоппас на Азербайджанско-итальянском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, экспорт из Италии в Азербайджан составляет около €440 млн евро: "С данным показателем мы занимаем второе место после Германии. Экспорт Германии составляет около €560 млн. Считаю, что достичь показателя Германии вполне возможно. Все усилия, предпринимаемые для расширения товарооборота между двумя странами, создают для этого реальную основу".

Зоппас отметил, что в 2025 году было организовано около 20 деловых поездок в Азербайджан, а в 2026 году эта цифра почти удвоилась.

"Мы отправили в Италию около 100 участников, включая покупателей, импортеров и местных дистрибьюторов. Прежде всего, это партнеры, с которыми мы можем сотрудничать для дальнейшего продвижения и расширения бренда Made in Italy", - сказал он.