В III квартале 2026 года сумма мошеннических операций с платежными картами внутри Азербайджана выросла на 52,18% по сравнению с предыдущим кварталом и достигла 1 635 257 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, во II квартале, по данным банков, сумма таких операций внутри страны составляла 1 074 526 манатов. За рубежом их объем за тот же период вырос на 30,02% - с 289 423 до 376 293 манатов.

По числу случаев карточного мошенничества рост был более заметным за рубежом. В III квартале там зафиксировали 6 097 случаев против 3 633 во II квартале, что на 67,82% больше. Внутри Азербайджана число случаев выросло на 36,14% - с 5 305 до 7 222.

Внутри страны 21,8% случаев мошенничества были связаны с захватом счета. На другие способы пришлось 78,2%. Среди них операции без физического предъявления карты, использование утерянных или украденных карт и их поддельных копий. За рубежом 71,7% случаев пришлось на операции без физического предъявления карты, остальные 28,3% - на другие виды мошенничества.

Основными каналами таких операций стали электронная торговля и мобильные приложения. Внутри страны на них пришлось 97,7% мошеннических операций, за рубежом - 97,9%. Доля операций через другие устройства, включая POS-терминалы и банкоматы, составила 2,3% и 2,1% соответственно.