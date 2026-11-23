Бюро по туризму Азербайджана провело деловые встречи в Ченнаи, Ахмадабаде и Нью-Дели с участием представителей более 300 индийских туристических агентств и семи представителей туристической отрасли Азербайджана, включая AZAL.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, цель мероприятий - расширение сотрудничества с индийскими туристическими компаниями и установление новых деловых контактов.

Встречи в Ченнаи посетили 84 представителя, 97 - в Ахмадабаде и 122 - в Нью-Дели. В мероприятии столице также участвовал временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Индии Кянан Муртузов.

Участникам представили туристические возможности Баку и регионов страны, в том числе Шамахы, Габалы, Шеки, горнолыжного курорта Шахдаг и оздоровительного туризма в Лянкяране. Также были представлены возможности делового и свадебного туризма.

Отдельное внимание было уделено прямому авиасообщению. AZAL выполняет еженедельные рейсы из Баку в Нью-Дели и Мумбаи.