В трех городах Индии представлен потенциал туризма Азербайджана
- 23 ноября, 2026
- 13:09
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Бюро по туризму Азербайджана провело деловые встречи в Ченнаи, Ахмадабаде и Нью-Дели с участием представителей более 300 индийских туристических агентств и семи представителей туристической отрасли Азербайджана, включая AZAL.
Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, цель мероприятий - расширение сотрудничества с индийскими туристическими компаниями и установление новых деловых контактов.
Встречи в Ченнаи посетили 84 представителя, 97 - в Ахмадабаде и 122 - в Нью-Дели. В мероприятии столице также участвовал временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Индии Кянан Муртузов.
Участникам представили туристические возможности Баку и регионов страны, в том числе Шамахы, Габалы, Шеки, горнолыжного курорта Шахдаг и оздоровительного туризма в Лянкяране. Также были представлены возможности делового и свадебного туризма.
Отдельное внимание было уделено прямому авиасообщению. AZAL выполняет еженедельные рейсы из Баку в Нью-Дели и Мумбаи.