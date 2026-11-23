Hindistanın üç şəhərində Azərbaycan turizminə həsr olunan işgüzar görüşlər keçirilib
- 23 noyabr, 2026
- 12:50
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Dövlət Turizm Agentliyi tabeliyindəki Azərbaycan Turizm Bürosu (ATB) Hindistanın Çennai, Əhmədabad və Yeni Dehlidə şəhərlərində silsilə işgüzar tədbirlər keçirib.
"Report" ATB-yə istinadən xəbər verir ki, tədbirlərdə 300-dən çox Hindistan turizm agentliyinin nümayəndəsi, eləcə də "Azərbaycan Hava Yolları" (AZAL) daxil olmaqla, Azərbaycanın yeddi turizm sənayesi təmsilçiləri iştirak ediblər.
Görüşlərin məqsədi Hindistanın turizm sənayesi ilə işgüzar əlaqələri genişləndirmək, mövcud əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və yeni əlaqələr qurmaq olub.
Tədbirlərdə Çennayidə 84, Əhmədabadda 97, Yeni Dehlidə isə 122 turizm agentliyinin nümayəndəsi iştirak edib.
Yeni Dehlidə keçirilən görüşə Azərbaycanın Hindistandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Kənan Murtuzov qatılıb.
Təqdimatlarda Bakının turizm imkanları ilə yanaşı, Azərbaycanın regionlarında mövcud olan səyahət marşrutları və turizm məhsulları da diqqət mərkəzində olub. Şimal-qərb istiqamətində Şamaxı, Qəbələ və Şəki, şimal bölgəsində Şahdağın xizək infrastrukturu, dağ və aktiv istirahət imkanları, cənub bölgəsində isə, xüsusilə Lənkəranın sağlamlıq turizmi potensialı təqdim olunub. Regional istiqamətlərin tanıdılması Azərbaycanın müxtəlif turist maraqlarına uyğun səyahət marşrutları təklif etmək imkanlarını nümayiş etdirib.
Bununla yanaşı, Azərbaycanın işgüzar (MICE) və toy turizmi məhsulları barədə məlumat verilib. Bakıda və ölkənin regionlarında beynəlxalq tədbirlərin, işgüzar görüşlərin və toy mərasimlərinin təşkili imkanları diqqətə çatdırılıb. Bu istiqamətlərin Hindistan bazarının tələblərinə uyğun turizm məhsullarının hazırlanmasında əhəmiyyəti vurğulanıb.
İşgüzar görüşlər zamanı Azərbaycan turizm şirkətləri öz məhsullarını Hindistan bazarının nümayəndələrinə təqdim edib, yerli bazarın xüsusiyyətləri və turistlərin tələbləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Həmçinin Hindistan turistləri üçün uyğunlaşdırılmış səyahət paketlərinin hazırlanması və yeni əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması imkanları müzakirə olunub.
Görüşlərdə iki ölkə arasında birbaşa hava əlaqələrinin əhəmiyyəti qeyd olunub. AZAL Bakı ilə Yeni Dehli və Mumbay arasında həftəlik birbaşa uçuşlar həyata keçirir ki, bu da Hindistandan Azərbaycana səfərlərin təşkilini asanlaşdırır.
ATB-nin Hindistanın müxtəlif şəhərlərində keçirdiyi tədbirlər ölkənin turizm bazarında Azərbaycanın tanıdılması, yerli turizm şirkətləri ilə işgüzar əlaqələrin genişləndirilməsi və Hindistan turistləri üçün yeni səyahət məhsullarının hazırlanması istiqamətində fəaliyyətinin davamıdır.