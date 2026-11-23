Компания Hitachi Rail заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Азербайджаном в сфере развития транспортной инфраструктуры и повышения транспортной связанности.

Как передает Report, об этом заявила старший вице-президент по рынкам Южной и Западной Европы компании Hitachi Rail Italia Барбара Феррари на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.

"Для такой компании, как Hitachi Rail, обладающей глобальным присутствием и передовыми технологиями, очень важно стать долгосрочным партнером Азербайджана", - отметила она.

По ее словам, Hitachi Rail - международная компания, специализирующаяся на транспортных решениях в сфере железнодорожного сообщения, метрополитена и легкорельсовых систем.

Она отметила, что компания предлагает комплексные решения, охватывающие производство транспортных средств, цифровые технологии и системы сигнализации, обслуживание и реализацию проектов "под ключ".

"Сегодня мы наблюдаем переход от предоставления отдельных технологических решений к интегрированным цифровым и устойчивым решениям. Когда мы говорим об инфраструктуре, мы фактически говорим о связанности", - подчеркнула Феррари.

Она добавила, что комплексные решения компании - от проектирования до эксплуатации - позволят повысить эффективность транспортных систем и их добавленную стоимость.