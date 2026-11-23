У Азербайджана и Италии отличные отношения в энергетическом секторе.

Как сообщает Report, об этом сегодня на азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку заявил заместитель министра энергетики Кямал Аббасов.

По его словам, Азербайджан является важным энергетическим партнером Италии и поставляет ей природный газ и сырую нефть: "Наша страна входит в число ведущих поставщиков энергоресурсов в Италию и играет важную роль в обеспечении ее энергетической безопасности. С начала поставок газа в 2020 году по Трансадриатическому газопроводу (TAP) в Италию было транспортировано более 51 млрд кубометров азербайджанского газа. За первые девять месяцев 2026 года объем этих поставок составил около 6,4 млрд кубометров. Наряду с этими поставками SOCAR вносит вклад в энергетическое сотрудничество двух стран, поставляя сырую нефть, нефтепродукты, СПГ и нефтехимическую продукцию различного происхождения".

Он отметил, что это отражает широкий охват сотрудничества в области энергетики: "Кроме того, SOCAR и итальянские компании сотрудничают в рамках энергетических проектов в третьих странах. Хорошим примером такого сотрудничества является нефтегазовый проект Baleine в Кот-д"Ивуаре, в котором SOCAR в сентябре 2026 года приобрела долю в размере 10% в рамках партнерства с Eni. Это важный шаг к расширению международного партнерства между нашими компаниями и укреплению их позиций на мировых энергетических рынках".

Заместитель министра добавил, что сотрудничество охватывает также такие сегменты энергетической цепочки создания стоимости, как "мидстрим" (транспортировка) и "даунстрим" (переработка и распределение): "В сегменте "мидстрим" Eni владеет 5-процентной долей в нефтепроводе Баку - Тбилиси - Джейхан, что свидетельствует об участии компании в стратегической энергетической инфраструктуре Азербайджана. В сегменте "даунстрим" важной вехой стало завершение в мае 2026 года сделки по приобретению компанией SOCAR 99,82% акций Italiana Petroli. Компания управляет двумя нефтеперерабатывающими заводами, располагает обширной инфраструктурой хранения и логистики, а также владеет сетью из более чем 4,5 тыс. автозаправочных станций".