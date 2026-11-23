Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп в видеообращениях в понедельник объявили об официальном запуске проекта "Маршрут Трампа".

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

"Большая честь объявить о запуске проекта TRIPP и практической фазе региональной деблокады, совместно осуществляемой правительствами Армении и США, что является историческим событием в современной истории Армении. Мы запускаем крупнейшую экономическую программу в Армении со времен обретения независимости", - заявил Пашинян.

По его словам, помимо обеспечения мира, проект TRIPP будет иметь исключительное значение для экономического развития Армении, "внесет значительный вклад в расширение доступа Армении к зарубежным рынкам, развитие деловой среды в Армении и привлечение инвестиций".

Премьер Армении также отметил, что TRIPP будет иметь огромное региональное и международное значение, "придав дополнительную жизнеспособность Транскаспийскому торговому маршруту и взаимосвязанности коридор Запад-Восток".

Со своей стороны Трамп поздравил Пашиняна с запуском проекта, отметив, что партнерство между США и Арменией в рамках TRIPP создаст новые торговые пути для товаров и энергопотоков.

Он также пригласил Пашиняна в США в 2027 году.