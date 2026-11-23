Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретил в МИД заместителя председателя Совета министров, министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

Как сообщает Report, главы внешнеполитических ведомств начали встречу в формате один на один.