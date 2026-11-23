Началась встреча Джейхуна Байрамова с Антонио Таяни в формате один на один
Внешняя политика
- 23 ноября, 2026
- 13:34
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретил в МИД заместителя председателя Совета министров, министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.
Как сообщает Report, главы внешнеполитических ведомств начали встречу в формате один на один.
Happening now: Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan Jeyhun Bayramov is welcoming the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Italy @Antonio_Tajani @AzerbaijanMFA. 🇦🇿-🇮🇹 https://t.co/XJFju6rGx9— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 23, 2026
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