Ceyhun Bayramovla Antonio Tayani arasında təkbətək görüş başlayıb
Xarici siyasət
- 23 noyabr, 2026
- 13:26
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Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov İtaliyanın Baş nazirin müavini və xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri Antonio Tayanini qarşılayıb.
"Report" xəbər verir ki, daha sonra nazirlər arasında təkbətək görüş başlayıb.
Happening now: Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan Jeyhun Bayramov is welcoming the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Italy @Antonio_Tajani @AzerbaijanMFA. 🇦🇿-🇮🇹 https://t.co/XJFju6rGx9— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 23, 2026
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