Lamin Yamal "Sabah"la oyunu buraxacaq
Futbol
- 23 noyabr, 2026
- 13:32
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Lamin Yamal Bakıda "Sabah"a qarşı keçirəcəkləri UEFA Çempionlar Liqasının oyununu buraxacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.
19 yaşlı vinger sağ topuğunda hiss etdiyi yüngül narahatlıq səbəbindən sözügedən matçda meydana çıxmayacaq.
Onun bazar günü "Deportivo"ya qarşı görüşdə iştirak edə biləcəyi gözlənilir.
Xatırladaq ki, noyabrın 25-də Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək "Sabah" - "Barselona" matçı saat 21:45-də start götürəcək.
Son xəbərlər
14:08
SOCAR ilk fasiləsiz enerji layihəsində iştirak etməkdə maraqlıdırEnergetika
14:08
Ceyhun Bayramov: Azad olunmuş ərazilərdə bərpa işlərində İtaliya şirkətləri fəal iştirak edirlərXarici siyasət
14:08
Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi hesabatlarının ictimaiyyətə açıqlanması haqqında dəyişiklik təsdiqlənibMilli Məclis
14:07
"ASAN Xidmət": Gündəlik əməliyyatlara süni intellekti fəal şəkildə adaptasiya etmişikİKT
14:07
Bakıda yeni uşaq bağçası istifadəyə verilibElm və təhsil
14:07
Ceyhun Bayramov: İtaliya Azərbaycanın 8 beynəlxalq təşəbbüsünə qoşulubXarici siyasət
14:05
Ceyhun Bayramov: Bu ilin ilk 9 ayında Azərbaycan-İtaliya ticarət dövriyyəsi 9 milyard dollara çatıb - Əlavə olunubXarici siyasət
14:05
Azərbaycan və Çexiya arasında hərbi-texniki əməkdaşlıq sazişi təsdiq edilibDaxili siyasət
14:03
Səbail və Yasamalın bəzi hissələrində su kəsiləcəkİnfrastruktur