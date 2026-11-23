Nazirlik rəsmisi: "Ələt İtaliya şirkətlərinə yeni istehsalat imkanları yarada bilər"
- 23 noyabr, 2026
- 13:38
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Ələt Azad İqtisadi Zonası İtaliya şirkətləri üçün yeni istehsalat imkanları yarada bilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Nəqliyyat Siyasəti şöbəsinin müdiri Fariz Əliyev Bakıda keçirilən Azərbaycan-İtaliya biznes forumunda bildirib.
"Beynəlxalq investorların Azərbaycana inamını təmin edən əsas amillər siyasi öhdəliyimiz, sabitliyimiz, sübut olunmuş icra qabiliyyətimizdir. Biz təkcə yük və sərnişin daşımaları üçün deyil, həm də yaşıl və bərpaolunan enerjinin Avropa bazarlarına ötürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş təhlükəsiz, sürətli və fasiləsiz bağlantı platforması təklif edirik. Bu istiqamətdə dəmir yolu mühəndisliyi, dəniz texnologiyaları, ağıllı logistika, istehsalat və dayanıqlı infrastruktur sahələrində qlobal lider olan İtaliya şirkətləri ilə daha dərin əməkdaşlıq üçün böyük potensial görürük. İstər dövlət-özəl tərəfdaşlığı (PPP) layihələri, istər rəqəmsal həllər, istərsə də Ələtdə istehsalat vasitəsilə İtaliya biznesinin mühüm rol oynamaq imkanları var. Coğrafiyaları sadəcə birləşdirməkdən daha irəli gedərək Orta Dəhlizin əsl potensialından istifadə edə və Avrasiyada davamlı rifaha töhfə verən inteqrasiya olunmuş, intellektual və dayanıqlı iqtisadi körpü qura bilərik", - deyə o qeyd edib.
Bundan başqa, nazirlik rəsmisi deyib ki, Azərbaycan Orta Dəhlizdə qərarların daha operativ qəbuluna imkan verəcək yeni mexanizm yaradıb: "Mühüm istiqamətlərdən biri dövlətlərarası koordinasiya mexanizmlərini sinxronlaşdırılmış şəkildə inkişaf etdirməkdir. Korporativ səviyyədə bütün üzvlərin iştirakı ilə Orta Dəhliz üzrə birgə müəssisəmiz artıq mövcuddur. Bununla yanaşı, hazırda Orta Dəhliz üzrə Nazirlər Komitəsini də yaratmışıq. Bu komitə dəhliz boyunca operativ və səmərəli qərarların qəbul edilməsində həlledici rol oynayacaq. Digər bir istiqamət rəqəmsallaşmadır. Rəqəmsallaşma həm milli tranzit strategiyamızın, həm də ümumilikdə hökumətimizin fəaliyyət planlarının əsas dayaqlarından biridir. Yəqin ki, eşitmisiniz, BMT-nin İqtisadi və Sosial Məsələlər Departamentinin (UN DESA) reytinqində Azərbaycan 74-cü yerdən daha yüksək pilləyə yüksəlib. Bu, ölkəmizin elektron hökumət və rəqəmsal həllərin tətbiqi sahəsində əhəmiyyətli irəliləyiş əldə etdiyini göstərir".
"Logistika və nəqliyyat sahəsi də bu prosesdən kənarda qalmır. Bu istiqamətdə sənədləşməni aradan qaldırmaq, yüklərin real vaxt rejimində izlənməsini təmin etmək və sərhədlərarası rəqəmsal qarşılıqlı fəaliyyəti qurmaq məqsədilə bütün əməliyyat növlərini əhatə edən Milli Rəqəmsal Vahid Pəncərə sistemini yaratmışıq. Həmçinin əlavə dəyərin yaradılması, əlavə xidmətlərin inkişafı və özəl sektorun prosesə cəlb olunmasıdır. Bu məqsədlə dövlət-özəl tərəfdaşlığı (PPP) modellərini və çərçivələrini təkmilləşdirir, eyni zamanda innovasiyaların tətbiqini və əməliyyat səmərəliliyini artırmaq üçün özəl logistika şirkətlərinin daha fəal iştirakını stimullaşdırırıq. Buraya dəniz agentlikləri, terminal operatorları və gəmiçilik xətləri də daxildir", - deyə şöbə müdiri vurğulayıb.