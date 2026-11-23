Kürdəmirdə avtoqəza olub, 4 nəfər xəsarət alıb - Siyahı
- 23 noyabr, 2026
- 14:03
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Kürdəmir rayonundakı avtoqəzada xəsarət alanların kimliyi məlum olub.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, onlardan biri sürücü - Göyçay rayon sakini, 2006-cı il təvəllüdlü Rəsul Cavad oğlu İsmayılovdur.
Bundan başqa, daha üç sərnişin - 1993-cü il təvəllüdlü Nəzir Valəddin oğlu Məmmədov, 2002-ci il təvəllüdlü İradə Məlik qızı Məmmədova və 2025-ci təvəllüdlü Leyla Nəzir qızı Məmmədovadır.
Kürdəmir rayonunun Şilyan kəndində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, xəsarət alanlar var.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, Göyçay rayon sakini Rəsul İsmayılovun idarə etdiyi "VAZ-2107" markalı avtomobil idarəetməni itirib və yoldan çıxaraq aşıb.
Qəza nəticəsində sürücü və üç sərnişini müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Kürdəmir Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.