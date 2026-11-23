Azərbaycan İtaliya ilə ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsini müzakirə edib
Biznes
- 23 noyabr, 2026
- 13:28
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Azərbaycan və İtaliya iqtisadi tərəfdaşlığın inkişaf perspektivlərini, ticarət və investisiya əlaqələrinin genişləndirilməsini, sənaye, enerji, nəqliyyat-logistika və innovasiya sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" hesabında məlumat verib.
Bununla bağlı müzakirələr azərbaycanlı nazir ilə Azərbaycanda işgüzar səfərdə olan İtaliyanın Baş nazirinin müavini və xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri Antonio Tayani arasında görüşdə aparılıb.
"Strateji tərəfdaşlığımızın iqtisadi məzmununun zənginləşdirilməsi və yeni birgə təşəbbüslərin reallaşdırılması istiqamətində səylərimizi davam etdirəcəyik", - M.Cabbarov qeyd edib.
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