İtaliya şirkəti Azərbaycanla əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətindədir
Biznes
- 23 noyabr, 2026
- 13:23
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"Hitachi Rail" şirkəti nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı və nəqliyyat əlaqəliliyinin artırılması sahəsində Azərbaycanla uzunmüddətli əməkdaşlıqda maraqlıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu şirkətin Cənubi və Qərbi Avropa bazarları üzrə baş vitse-prezidenti Barbara Ferrari Bakıda keçirilən Azərbaycan-İtaliya biznes forumunda bildirib.
"Qlobal mövcudluğa və qabaqcıl texnologiyalara malik "Hitachi Rail" şirkəti üçün Azərbaycanın uzunmüddətli tərəfdaşı olmaq çox vacibdir", - o qeyd edib.
Xəbər yenilənir
Hitachi Rail намерена развивать долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном
Hitachi Rail aims to develop long-term cooperation with Azerbaijan
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