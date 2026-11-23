Azərbaycan tranzit imkanlarını sənaye və investisiyalara çevirmək istəyir
- 23 noyabr, 2026
- 13:21
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Azərbaycanın yeni hədəfi tranzit imkanlarını sənaye və investisiyalara çevirməkdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin rəisi Read Qasımov Bakıda keçirilən Azərbaycan-İtaliya biznes forumunda bildirib.
Onun sözlərinə görə, digər mühüm imkan sahəsi Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası və inkişafıdır: "Böyük Qayıdış Dövlət Proqramı çərçivəsində Azərbaycan şəhərləri və kəndləri sıfırdan yenidən qurur, müasir infrastruktur yaradır və dayanıqlı regional iqtisadiyyatların əsasını qoyur. Bu layihələrdə ağıllı texnologiyaların tətbiqinə xüsusi diqqət yetirilir. Eyni zamanda, nəqliyyat əlaqələrinin yaxşılaşdırılması həmin ərazilərin daha geniş beynəlxalq və regional iqtisadi şəbəkələrə maneəsiz inteqrasiyasına imkan yarada bilər. Bu, həm də infrastrukturun iqtisadi canlanma, uzunmüddətli regional inkişaf üçün katalizator rolunu necə oynaya biləcəyini nümayiş etdirir. Uzun müddət əlaqəliliyi məkanlar arasındakı məsafə və birindən digərinə getmək üçün tələb olunan vaxtla ölçmüşük. Bu gün isə hesab edirəm ki, əlaqəliliyin daha geniş tərifinə ehtiyac var. Onun əsl ölçüsü insanların və yüklərin nə dərəcədə səmərəli daşınması deyil, bu əlaqələr ətrafında iqtisadi imkanların nə qədər səmərəli yaradılmasıdır".
"Bu yanaşma beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinə, milli infrastruktur şəbəkələrinə və şəhərlərimizin inkişafına eyni dərəcədə aiddir. Azərbaycanın hədəfi təkcə Avropa ilə Asiya arasında tranzit qovşağı kimi rolunu gücləndirmək deyil, həm də bu əlaqəliliyi regionda yeni sənaye sahələrinin və investisiyaların yaranmasına çevirməkdir. Biz Böyük Britaniyanı bu baxışın reallaşdırılmasında təbii tərəfdaş hesab edirik. Ölkələrimiz arasında artıq güclü əməkdaşlıq təməli mövcuddur. İndi isə sabahın infrastrukturu, şəhərləri və iqtisadi əlaqələri vasitəsilə bu əməkdaşlığı keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəltmək imkanımız var. Çünki gələcəyin ən uğurlu dəhlizləri sadəcə bazarları birləşdirməyəcək, həm də yeni bazarlar yaradacaq".