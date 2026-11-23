İlin 10 ayında əlilliyi olan şəxslərə 693 min reabilitasiya vasitəsi verilib
Sosial müdafiə
- 23 noyabr, 2026
- 14:42
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Cari ilin 10 ayı ərzində Azərbaycanda əlilliyi olan şəxslərə 693 min reabilitasiya vasitəsi verilib.
Bu barədə "Report"a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən (ƏƏSMN) məlumat verilib.
Onlardan 4821-i təkərli oturacaq (o cümlədən 138 mühərrikli təkərli oturacaq), 1683 aşağı və yuxarı ətraf protezi, 2549 eşitmə aparatı, 3143 əsa və qoltuqaltı/dirsəkaltı ağac olub.
Həmçinin əlilliyi olan şəxslərə 2455 cüt protez və 5264 cüt ortopedik ayaqqabı, 257 korset və s. reabilitasiya vasitələri təqdim olunub.
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında ümumilikdə 12 min nəfər əlilliyi olan şəxs reabilitasiya vasitələri ilə təmin edilib.
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