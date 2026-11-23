"Şalke" Almaniya Bundesliqasında tarixi antirekorda imza atıb
Futbol
- 23 noyabr, 2026
- 14:21
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"Şalke" Almaniya Bundesliqasında tarixi antirekorda imza atıb.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, komanda ölkə çempionatının ilk 10 turunda ən az qol vuran kollektiv kimi tarixə düşüb - 5 qol.
Bundesliqada ağır durumda olan klubun aşağı məhsuldarlıqla yanaşı, ümumi göstəriciləri də zəifdir.
Qeyd edək ki, komanda hazırda turnir cədvəlində 7 xalla 18 iştirakçı arasında 16-cı pillədə qərarlaşıb.
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