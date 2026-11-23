Azərbaycan və Çexiya arasında hərbi-texniki əməkdaşlıq sazişi təsdiq edilib
Daxili siyasət
- 23 noyabr, 2026
- 14:05
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Azərbaycan və Çexiya arasında hərbi-texniki əməkdaşlıq haqqında saziş təsdiq edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Fərman imzalayıb.
Sənəd 2026-cı il sentyabrın 30-da Bakı şəhərində imzalanmışdı.
Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinə onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etmək, Xarici İşlər Nazirliyinə isə sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Çexiya hökumətinə bildiriş göndərmək tapşırılıb.
Утверждено соглашение о военно-техническом сотрудничестве Азербайджана и Чехии
Agreement on military-technical co-op between Azerbaijan, Czech Republic approved
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