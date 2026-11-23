Azərbaycanın kollektor agentliyinin səhmləri üzrə hərracın tarixi açıqlanıb
Maliyyə
- 23 noyabr, 2026
- 16:35
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Dekabrın 7-də "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) Azərbaycanın kollektor agentliyi - "Allall Finance" ASC-nin 205 min manatlıq adi, sənədsiz, adlı səhmlərinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçiriləcək.
"Report" bu barədə BFB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hər birinin nominal dəyəri 410 manat olan 500 ədəd səhm kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdiriləcək. Səhmlərə abunə yazılışı 25 noyabr - 4 dekabrda həyata keçiriləcək.
Prosesin anderrayteri "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC-dir. Qiymətli kağızlar tam yerləşdirilsə, "Allall Finance"ın nizamnamə kapitalı 51 dəfə artaraq 4,1 min manatdan 209,1 min manata çatacaq.
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