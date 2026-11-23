Rütte NATO-nun 1997-ci il sərhədlərinə qayıtması ehtimalını rədd edib
Digər ölkələr
- 23 noyabr, 2026
- 16:45
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NATO 1997-ci il sərhədlərinə qayıtmaq niyyətində deyil.
"Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Şimali Atlantika Alyansının baş katibi Mark Rütte bu gün mətbuat konfransında bildirib.
"NATO-nun 1997-ci il sərhədlərinə qayıtması qəbuledilməzdir. NATO-da heç kim bunu yaxşı fikir hesab etmir, buna görə də bu, qəbuledilməzdir. Belə qərarlar onun hüdudlarından kənarda hər hansı bir şəxs tərəfindən deyil, NATO daxilində qəbul edilir", - M.Rütte bildirib.
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