НАТО не намерено возвращаться к границам 1997 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил сегодня на пресс-конференции.

"Возвращение НАТО к границам 1997 года неприемлемо. Никто в НАТО не считает это хорошей идеей, поэтому это неприемлемо. Такие решения принимаются внутри НАТО, а не кем-либо за его пределами", - заявил Рютте.