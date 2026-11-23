Рютте отверг возможность возвращения НАТО к границам 1997 года
Другие страны
- 23 ноября, 2026
- 16:28
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НАТО не намерено возвращаться к границам 1997 года.
Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил сегодня на пресс-конференции.
"Возвращение НАТО к границам 1997 года неприемлемо. Никто в НАТО не считает это хорошей идеей, поэтому это неприемлемо. Такие решения принимаются внутри НАТО, а не кем-либо за его пределами", - заявил Рютте.
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