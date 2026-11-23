Испанская "Барселона" отправилась в Баку на матч Лиги чемпионов УЕФА против "Сабаха" без Ламина Ямаля и еще трех футболистов.

Как сообщает Report со ссылкой на каталонский клуб, главный тренер действующего чемпиона Испании Ханс-Дитер Флик в этой встрече также не сможет рассчитывать на Родри, Хави Эспарта и Андреаса Кристенсена.

В состав "Барселоны" на поездку в Баку вошли 22 футболиста - Жоан Гарсия, Жоау Канселу, Алехандро Бальде, Брайан Фариньяс, Пау Кубарси, Гави, Фермин Лопес, Педри, Габриэл Жезус, Рафинья, Войцех Щенсны, Карим Адейеми, Энтони Гордон, Жерар Мартин, Дани Ольмо, Френки де Йонг, Марк Берналь, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Доминик Ливакович, Джесси Бисиву и Алекс Кампос.

Матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов "Сабах" - "Барселона" состоится 25 ноября в Баку. Начало - в 21:45.