Посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов заявил, что сотрудничество двух стран развивается по всем направлениям, и особо отметил культурные и гуманитарные связи.

Как передает Report, об этом посол заявил на презентации книги президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова "Нейтралитет Туркменистана - светлый путь мира и доверия", изданной на азербайджанском языке в Баку.

"Межгосударственные отношения между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой строятся на принципах взаимного уважения, добрососедства и сотрудничества. Исторические корни, общие ценности, дружеские и братские связи между туркменским и азербайджанским народами составляют основу этого партнерства", - сказал он.

По его словам, активизация взаимных визитов на высшем уровне демонстрирует стремление глав двух государств к дальнейшему укреплению отношений и расширению сотрудничества.

"Сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой развивается по всем направлениям. Хотелось бы особо подчеркнуть роль культурно-гуманитарной сферы в двустороннем сотрудничестве", - заявил посол.

Он отметил, что перевод книги Сердара Бердымухамедова на азербайджанский язык является наглядным подтверждением развития взаимодействия в этой области.

"Эта книга дает возможность глубже изучить политику нейтралитета Туркменистана, который избрал собственный путь в современной мировой политике", - подчеркнул Гурбанмаммет Эльясов.

Дипломат напомнил, что 12 декабря 1995 года Генеральная Ассамблея ООН при поддержке 185 государств приняла резолюцию о постоянном нейтралитете Туркменистана.

"Туркменистан стал первым и единственным государством, чей постоянный нейтралитет был официально признан этой международной организацией", - добавил он.