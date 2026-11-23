В Польше уничтожили 18 тыс. птиц из-за гриппа H5N1
Другие страны
- 23 ноября, 2026
- 16:00
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Вспышку высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 выявили на ферме по разведению индеек в Бискупце на севере Польши.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения животных (WOAH).
По данным, полученным организацией от польских властей, на ферме погибли 587 из 18 723 индеек. Остальных птиц уничтожили.
Это первая с мая вспышка H5N1 среди домашней птицы в Польше.
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