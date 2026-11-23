В Индии школьник ранил одноклассника ножом во время ссоры
Другие страны
- 23 ноября, 2026
- 15:52
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В индийском штате Одиша ученик 10-го класса получил ножевое ранение в результате нападения одноклассника.
Как передает Report со ссылкой на индийские медиа, инцидент произошел сегодня в государственной школе PM SHRI в округе Балешвар.
Согласно информации, между двумя учениками возникла словесная перепалка, которая переросла в ссору. В ходе конфликта один из школьников предположительно ударил другого ножом в шею.
Учителя доставили пострадавшего в районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
Состояние школьника оценивается как стабильное.
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