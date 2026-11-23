В индийском штате Одиша ученик 10-го класса получил ножевое ранение в результате нападения одноклассника.

Как передает Report со ссылкой на индийские медиа, инцидент произошел сегодня в государственной школе PM SHRI в округе Балешвар.

Согласно информации, между двумя учениками возникла словесная перепалка, которая переросла в ссору. В ходе конфликта один из школьников предположительно ударил другого ножом в шею.

Учителя доставили пострадавшего в районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Состояние школьника оценивается как стабильное.