Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на срочную действительную военную службу и увольнении военнослужащих в запас.

Как сообщает Report, согласно документу, с 1 по 30 января 2027 года на срочную действительную военную службу будут призваны граждане Азербайджана 2009 года рождения, которым ко дню призыва (включительно) исполнится 18 лет, а также граждане 1997–2008 годов рождения в возрасте до 30 лет, не проходившие срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана, не имеющие права на отсрочку от призыва или освобождения от него.

Кроме того, с 1 по 30 января 2027 года в запас будут уволены военнослужащие срочной действительной военной службы в соответствие со статьей 38.1.1 закона Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе".