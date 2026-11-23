В ЦБА обсудили укрепление финансовой устойчивости страховщиков
Финансы
- 23 ноября, 2026
- 15:05
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В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялся обмен касательно новой стратегии развития, совершенствования риск-ориентированного регулирования в страховом секторе и инициатив, направленных на укрепление финансовой устойчивости страховщиков.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, первый заместитель председателя ЦБА Алияр Мамедъяров провел встречу с руководящими лицами страховых компаний, действующих в стране.
На встрече были обсуждены результаты деятельности страхового сектора за 9 месяцев текущего года, глобальные макроэкономические тренды, существующие вызовы и перспективы развития, а также предстоящие стратегические приоритеты.
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В ЦБА обсудили укрепление финансовой устойчивости страховщиковФинансы