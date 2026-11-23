Более 450 школ в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг утром 23 ноября получили по электронной почте письма с угрозами взрыва.

Как передает Report, об этом сообщило местное управление полиции.

Полиция связалась с органом управления образованием и провела оценку угрозы. На данный момент сведений о конкретной опасности для школ, получивших письма, нет.

Следователи устанавливают отправителя.

Ранее массовые рассылки писем с угрозами взрыва получили школы в Италии и Великобритании. По данным Reuters, такие письма поступили примерно в 6 300 школ Италии и около 300 школ Северной Ирландии.