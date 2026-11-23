Более 450 школ в Германии получили письма с угрозами взрыва
Другие страны
- 23 ноября, 2026
- 15:09
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Более 450 школ в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг утром 23 ноября получили по электронной почте письма с угрозами взрыва.
Как передает Report, об этом сообщило местное управление полиции.
Полиция связалась с органом управления образованием и провела оценку угрозы. На данный момент сведений о конкретной опасности для школ, получивших письма, нет.
Следователи устанавливают отправителя.
Ранее массовые рассылки писем с угрозами взрыва получили школы в Италии и Великобритании. По данным Reuters, такие письма поступили примерно в 6 300 школ Италии и около 300 школ Северной Ирландии.
Almaniyada 450-dən çox məktəb partlayış hədəsi olan məktublar alıb
Over 450 schools in Germany receive bomb threats
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