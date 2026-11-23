В Баку планируется создание новых экономических центров притяжения.

Как сообщает Report, об этом начальник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку Риад Гасымов заявил на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.

Он отметил, что на протяжении многих лет экономическая деятельность, занятость и услуги в Баку были сосредоточены в основном в центре города: "Это создавало растущую нагрузку на транспортную инфраструктуру, увеличивало расстояния поездок и вызывало пробки. Наша цель - создать новые центры города, которые объединят жилые районы, бизнес-деятельность, общественные услуги, коммерческие объекты и зоны отдыха".

Однако Гасымов также отметил, что полицентрическое развитие не означает просто строительство новых районов: "Это создание новых экономических центров, привлечение бизнеса и инвестиций, увеличение занятости и раскрытие потенциала развития различных частей нашего города. Традиционно градостроительство воспринималось как деятельность, направленная на рост населения и удовлетворение экономических потребностей. Однако считаю, что сегодня нам нужно изменить подход. Градостроительство должно не только адаптироваться к экономическому росту, но и активно способствовать его формированию".