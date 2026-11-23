Азербайджан и Италия обсудили возможности поставок азербайджанских удобрений на итальянский рынок.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Италии Антонио Таяни в Баку.

"Мы обменялись мнениями об экспортном потенциале Азербайджана на итальянском рынке. Помимо нефти и газа, речь шла о поставках других товаров, в частности удобрений, которые пользуются высоким спросом на мировом рынке. У Азербайджана есть значительный потенциал для их производства и преимущества в этой отрасли, поэтому в стране планируется дальнейшая работа над новыми проектами в этой сфере", - сказал министр.

Он также отметил необходимость поддержания активного диалога между представителями деловых кругов двух стран и регулярного проведения бизнес-встреч.

"Сегодняшний бизнес-форум стал тому примером. Как уже отмечалось, в нем приняли участие около 200 компаний, примерно поровну от каждой страны. Они смогли наладить контакты, и сегодня был подписан ряд меморандумов о взаимопонимании. Уверен, что в ближайшее время начнется реализация по крайней мере некоторых из этих договоренностей", - сказал Байрамов.

Он добавил, что на государственном уровне продолжается работа по созданию более благоприятных условий для бизнеса, в том числе путем расширения договорно-правовой базы между Азербайджаном и Италией.

По словам Байрамова, еще одним перспективным направлением сотрудничества являются критически важные минералы, интерес к которым растет во всем мире.

"Азербайджан сам располагает запасами таких минералов и может стать транзитным маршрутом для их поставок из Центральной Азии, где эти ресурсы также широко представлены. На территории Свободной экономической зоны "Алят" Азербайджан и Италия могут сотрудничать в переработке этого сырья и поставлять на мировой рынок продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Как уже отмечалось, в октябре стороны подписали документ о сотрудничестве в этой сфере. Мы также обсудили перспективы совместной работы как в Азербайджане и Италии, так и в третьих странах", - сказал он.

Министр также указал на наличие значительного потенциала для сотрудничества в сельском хозяйстве, туризме, фармацевтике и других отраслях.

"Мы рассчитываем на появление новых проектов, поскольку обе страны заинтересованы в их реализации", - подчеркнул он.