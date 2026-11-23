В рамках проекта "Места памяти Западного Азербайджана" опубликовано исследование об истории села Зод (ныне Сотк) в Армении, где азербайджанцы проживали до конца 1980-х годов.

Как сообщает Report, соответствующая статья опубликована в журнале Perished civilization.

Отмечено, что село носило название Зод на протяжении нескольких веков. В апреле 1991 года в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении село было переименовано в Сотк. С 1995 года село входит в состав Гегаркуникской области Республики Армения.

Упоминания о селе встречаются в османских источниках XVI и XVIII веков. С середины XVIII века до российского завоевания село входило в состав Гёйчинского магала Иреванского ханства.

В 1827 году Россия оккупировала территорию Иреванского ханства, а Туркменчайский договор 1828 года закрепил его включение в состав Российской империи. В период царской России село входило в состав Новобаязетского уезда Эриванской губернии.

В 1829-1832 годах по поручению российских властей было составлено камеральное описание территорий бывших Иреванского и Нахчыванского ханств. По приведенным в документе данным, в селе проживало 245 человек, все - предки азербайджанцев.

Согласно статистическим данным царского периода, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1915 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев. В 1886 году в селе проживало 1088 человек, все - азербайджанского происхождения.

29 мая 1918 года правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) уступило Эривань, ныне Ереван, и некоторые прилегающие к нему территории армянам. Таким образом на земле, где исторически жили предки современных азербайджанцев, была создана Первая Республика Армения.

Националистическая партия "Дашнакцутюн", находившаяся у власти в Республике Армения в 1918-1920 годах, проводила этнические чистки против тюркского населения в Эриванской губернии, а также в других регионах, особенно в Зангезуре, Карабахе и Нахчыване. В то время Зод был одним из сел в Басаркечарском районе, наиболее упорно сопротивлявшихся дашнакам. В апреле 1919 года в этом районе произошли ожесточенные бои, во время которых армянские войска регулярно применяли артиллерию. Согласно архивным документам, в середине апреля армянские войска устроили резню в этом селе и разрушили само село.

Результаты этнических чисток отразились в статистике 1919 года. Согласно документу, в селе не осталось ни одного жителя.

В начале 1920-х годов азербайджанское население начало возвращаться в село.

По данным армянских источников, в 1989 году в селе проживало 2790 человек.

Вилидон Алиев, родившийся в селе Зод в 1955 году и проживший там до марта 1989 года, вспоминает: "В ноябре-декабре 1988 года началось переселение. Армяне принудили нас покинуть родные земли, угрожая в противном случае устроить резню. Мы уехали в числе последних, в марте 1989 года… Армян в нашем селе не проживало. Нас было 750 семей, а население превышало 2000 человек".

В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР. После изгнания азербайджанцев село было заселено армянами.

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище, на котором сохранилась часть надгробий. Некоторые надгробия датируются XIX веком.