Зеленский: Киев готов к четырехсторонней встрече по российско-украинскому конфликту
- 23 ноября, 2026
- 14:55
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Украина готова к проведению возможной четырехсторонней встречи с участием Европы, США и России по вопросу прекращения российско-украинской войны.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы должны сделать все, чтобы обеспечить скорейшее проведение четырехсторонней встречи – между Украиной, Европой, Америкой и Россией. Мы готовы сделать это буквально уже завтра", – сказал Зеленский.
По его словам, украинская сторона хочет попытаться организовать такую встречу до Рождества (25 декабря - ред.), однако в Киеве надеются, что она состоится раньше.
Отметим, 21 ноября Зеленский сообщил, что дата следующих переговоров в формате Украина-США-Европа-Россия зависит от того, когда американская сторона согласует повестку дня со всеми участниками переговоров.