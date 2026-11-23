Украина готова к проведению возможной четырехсторонней встречи с участием Европы, США и России по вопросу прекращения российско-украинской войны.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы должны сделать все, чтобы обеспечить скорейшее проведение четырехсторонней встречи – между Украиной, Европой, Америкой и Россией. Мы готовы сделать это буквально уже завтра", – сказал Зеленский.

По его словам, украинская сторона хочет попытаться организовать такую встречу до Рождества (25 декабря - ред.), однако в Киеве надеются, что она состоится раньше.

Отметим, 21 ноября Зеленский сообщил, что дата следующих переговоров в формате Украина-США-Европа-Россия зависит от того, когда американская сторона согласует повестку дня со всеми участниками переговоров.