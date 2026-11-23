Zelenski: Rusiya-Ukrayna münaqişəsi üzrə dördtərəfli görüşə hazırıq
- 23 noyabr, 2026
- 15:01
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Kiyev Rusiya-Ukrayna müharibəsinin dayandırılması məsələsi üzrə Avropa, ABŞ və Rusiyanın iştirakı ilə mümkün dördtərəfli görüşün keçirilməsinə hazırdır.
"Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib.
"Biz Ukrayna, Avropa, ABŞ və Rusiya arasında dördtərəfli görüşün ən qısa zamanda keçirilməsi üçün hər şeyi etməliyik. Bunu artıq, sözün əsl mənasında, sabah etməyə hazırıq", – Zelenski deyib.
Onun sözlərinə görə, Ukrayna tərəfi belə bir görüşü Milad bayramına qədər (25 dekabr – red.) təşkil etməyə çalışır.
Qeyd edək ki, noyabrın 21-də Zelenski Ukrayna-ABŞ-Avropa-Rusiya formatında növbəti danışıqların tarixinin ABŞ tərəfinin danışıqların gündəliyini bütün iştirakçılarla razılaşdıracağı vaxtdan asılı olduğunu bildirib.