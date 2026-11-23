Министр сельского хозяйства, рыболовства и пищевой промышленности малайзийского штата Сабах Джамави Джаафар поскользнулся на мокром полу в туалете международного аэропорта Куала-Лумпура и повредил голову.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Star со ссылкой на публикацию министра в соцсетях.

Инцидент произошел утром 23 ноября в зоне ожидания для VIP-пассажиров. Медики аэропорта оказали Джаафару помощь и наложили швы на рану.

Министр предложил оператору аэропорта Malaysia Airports Holdings Bhd сделать пол в туалете менее скользким, обеспечить экстренный доступ к ближайшей клинике и обучить персонал оказанию первой помощи.

Оператор аэропорта сообщил, что после проверки места происшествия принял необходимые меры для обеспечения безопасности.