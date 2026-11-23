В индийском штате Ассам четыре человека пострадали в результате нападения леопарда, которого впоследствии убили местные жители.

Как передает Report со ссылкой на местные медиа, инцидент произошел утром 23 ноября в деревне Сеча-Деванбари округа Дибругарх.

После обнаружения леопарда жители деревни обратились в лесное ведомство. Прибывшие сотрудники при содействии местных жителей попытались поймать животное с помощью сети.

Однако леопард прорвал сеть и напал на людей, ранив четырех человек. После этого местные жители убили хищника.

Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Издания отмечают, что сотрудники лесного ведомства прибыли на место с недостаточным оборудованием,имея при себе только одну сеть, что вызвало вопросы относительно соблюдения мер безопасности при отлове животного.