Туристический потенциал Азербайджана представлен в четырех городах Китая
- 23 ноября, 2026
- 15:59
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Азербайджанское бюро по туризму 17-23 ноября организовало туристические семинары в китайских городах Тяньцзинь, Циндао, Нанкин и Ухань.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.
В мероприятиях приняли участие представители более 200 туристических компаний Китая.
Участникам представили туристические возможности Азербайджана, авиасообщение, гостиничную инфраструктуру и варианты туристических пакетов. В семинарах также участвовали четыре партнера из Азербайджана, включая AZAL.
Отмечается, что развитию туризма способствуют безвизовый режим между странами и прямые авиарейсы по маршрутам Пекин-Баку и Урумчи-Баку.
В январе-октябре 2026 года Азербайджан посетил 61 001 турист из Китая, что на 6,6% больше, чем за тот же период прошлого года.