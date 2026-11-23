Азербайджанское бюро по туризму 17-23 ноября организовало туристические семинары в китайских городах Тяньцзинь, Циндао, Нанкин и Ухань.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

В мероприятиях приняли участие представители более 200 туристических компаний Китая.

Участникам представили туристические возможности Азербайджана, авиасообщение, гостиничную инфраструктуру и варианты туристических пакетов. В семинарах также участвовали четыре партнера из Азербайджана, включая AZAL.

Отмечается, что развитию туризма способствуют безвизовый режим между странами и прямые авиарейсы по маршрутам Пекин-Баку и Урумчи-Баку.

В январе-октябре 2026 года Азербайджан посетил 61 001 турист из Китая, что на 6,6% больше, чем за тот же период прошлого года.